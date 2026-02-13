OpenWork: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OpenWork hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OpenWork 5,32 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OpenWork im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 895,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 40,22 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte OpenWork 35,57 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

