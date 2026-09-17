BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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17.09.2026 07:38:38
Oper für alle 2026: BMW Classics Konzert begeistert über 16.000 Menschen im BMW Park und Livestream.
+++ Ausverkauftes Event mit Bayerischem Staatsorchester am 16. September 2026 +++ Kostenloser Eintritt dank BMW +++ Erstmals Bayerisches Staatsballett bei BMW Classics Konzert +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
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