Opera: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Opera präsentierte in der am 27.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,140 USD, nach -0,680 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,55 Prozent auf 96,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Opera hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 331,04 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 250,99 Millionen USD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,176 USD und einem Umsatz von 325,17 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at