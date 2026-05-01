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01.05.2026 06:31:29
Opera: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Opera veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 177,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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