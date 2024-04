Operationsplan für gesamtstaatliche Verteidigung vorgelegt

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Operationsplan für eine gesamtstaatliche Verteidigung Deutschlands wird nun im Verteidigungsministerium geprüft. Der "OPLAN DEU" sei fristgerecht zum 31. März vorgelegt worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. "Es folgt wie geplant die strategische Aus- und Bewertung unter Einbeziehung unterschiedlicher Ressorts", sagte er weiter. Das in den Details geheime Dokument wurde im Territorialen Führungskommando der Bundeswehr erstellt. Dieses verantwortet die Aufgaben der Bundeswehr im Inland.

Der Befehlshaber des Kommandos, Generalleutnant André Bodemann, hatte im Januar erklärt, der Plan lege auch fest, wie im Spannungs- und Verteidigungsfall gemeinsam vorgegangen werden solle. Ziel ist dabei auch eine bessere Vernetzung zu Sicherheitsbehörden, Katastrophenschützern und Industrieunternehmen. Die Bundeswehr hat erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges wieder einen umfassenden Verteidigungsplan aufgestellt, der laufend aktualisiert werden soll./cn/DP/stw