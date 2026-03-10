Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 08:34:07

Operativ kaum etwas verdient: Porsche legt katastrophale Zahlen vor

Fehleinschätzungen kommen den Sportwagenbauer Porsche teuer zu stehen. Das operative Ergebnis sinkt 2025 von mehreren Milliarden auf 90 Millionen Euro. In diesem Jahr wird ein weiterer Absatzrückgang erwartet. Bessere Aussichten gibt es für die Rendite.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Nachrichten