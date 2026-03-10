Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
10.03.2026 08:34:07
Operativ kaum etwas verdient: Porsche legt katastrophale Zahlen vor
Fehleinschätzungen kommen den Sportwagenbauer Porsche teuer zu stehen. Das operative Ergebnis sinkt 2025 von mehreren Milliarden auf 90 Millionen Euro. In diesem Jahr wird ein weiterer Absatzrückgang erwartet. Bessere Aussichten gibt es für die Rendite.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
