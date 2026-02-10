Eddie Bauer Holdings Aktie
WKN DE: A0ER85 / ISIN: US0716251071
Operator of Eddie Bauer Stores Files for Bankruptcy
The sportswear company’s operator cited a shift in consumer preferences, rising inflation and elevated tariffs. It is the third bankruptcy since Eddie Bauer’s founding in the 1920s.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
