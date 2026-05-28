OpGen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OpGen hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 424,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 30,20 Millionen USD – ein Plus von 480,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem OpGen 5,20 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at