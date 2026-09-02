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02.09.2026 06:31:29
Ophir Metals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ophir Metals hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ophir Metals -0,020 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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