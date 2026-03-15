AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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15.03.2026 08:45:00
Opinion: A Stock Market Crash Is Much More Likely Now Than It Was 2 Months Ago
I wrote in January that the economy and corporate earnings remained strong enough to avoid a major market sell-off. I predicted that the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) would deliver single-digit gains in 2026. Do I still think the chances are good that the S&P 500 will rise modestly by the end of 2026? Yes. I'm not backing away from my prediction. However, the market dynamics are now significantly different from those at the beginning of the year. My opinion is that a stock market crash is much more likely now than it was just two months ago. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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