AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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22.05.2026 10:44:00
Opinion: AbbVie Is the Best Dividend King to Buy in an Increasingly Uncertain Market
Let's face it: We live in uncertain times. There's no clear end in sight to the war with Iran. Fuel prices seem likely to remain elevated for a while, likely pushing the costs of a wide range of products higher. Artificial intelligence (AI) is already disrupting some jobs. Some predict a much greater impact of AI on the job market over the next few years.What should investors do? Buying Dividend Kings, stocks that have increased their dividends for at least 50 consecutive years, has been a pretty good strategy in the past during turbulent periods. However, choosing from the 57 stocks that qualify for the elite group could be challenging. In my opinion, one Dividend King is the best pick to buy in an increasingly uncertain market: AbbVie (NYSE: ABBV).Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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