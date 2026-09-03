Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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03.09.2026 11:05:01
Opinion: Google's Latest Antitrust Ruling Is a Big Win for Alphabet Investors
Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) dodged another legal bullet on Wednesday, which could result in a big return for investors. A federal judge ordered Google to change its system that powers its digital advertising monopoly, but stopped short of requiring the company to sell parts of its adtech business, as requested by the U.S. government. The last time a judge rejected the DOJ’s request to force Google to sell part of its company was exactly one year ago, on Sept. 2, 2025. Alphabet stock jumped 16% in the month following that ruling, and has risen more than 55% in the last year. I think this week's ruling could be a similar catalyst, with investors breathing a sigh of relief.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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|Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
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02.09.26
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02.09.26
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02.09.26
|KI-Apps eröffnen Chancen - doch nicht alle können sie nutzen (dpa-AFX)
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31.08.26
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31.08.26
|Alphabet-Aktie knapp im Minus: 'Lake America' erscheint auf Google Maps nach Trump-Entscheidung (dpa-AFX)
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31.08.26
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31.08.26
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|16.02.26
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|Alphabet C (ex Google)
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