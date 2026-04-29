UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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29.04.2026 21:35:00
Opinion: It's Time to Load Up on UnitedHealth Group Stock
It's fair to say that 2025 was a year that UnitedHealth Group (NYSE: UNH) would probably like to forget. It was a true "when it rains, it pours" situation, ranging from suspending its forecast for the year to dealing with the Department of Justice to leadership shakeups.UnitedHealth's stock finished 2025 down 33%, but this year has gotten off to a much better start for the healthcare giant. Its stock is up a modest 3.9% year to date through April 27, and its recent earnings results showed enough glimpses of hope to warrant a revisit from investors.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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