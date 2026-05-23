|
23.05.2026 12:36:00
Opinion: President Donald Trump Has Set New Fed Chair Kevin Warsh Up for Failure -- and Wall Street Will End Up Paying the Price
From a statistical standpoint, Wall Street has enjoyed having Donald Trump in the White House. The iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), widely followed S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and growth stock-dominated Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) soared 57%, 70%, and 142%, respectively, during Trump's first term; and they've rallied by 14%, 23%, and 32%, as of May 19, 2026, since his second, non-consecutive term began.However, not all of President Trump's actions lead to tailwinds for the stock market. For instance, his tariff and trade policy, introduced in early April 2025 and invalidated by the U.S. Supreme Court in February 2026, ignited historic elevator-down moves for the Dow, S&P 500, and Nasdaq Composite over the course of a week. President Trump delivering remarks to Congress. Image source: Official White House Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.