Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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09.08.2026 19:23:00
Opinion: The Best AI Memory Stock to Buy Isn't Micron or Sandisk -- It's This Korean Giant
The artificial intelligence (AI) memory supercycle has transformed semiconductor investing, fueled by explosive demand for high-bandwidth memory (HBM) and advanced DRAM to power hyperscalers' training clusters, inference deployments, and data center expansion.Surging demand for graphics processing units (GPUs) and expanding agentic AI workloads are tightening memory chip supply -- driving higher average selling prices and record profits for manufacturers.Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have emerged as two popular plays in the AI memory boom. As of Aug. 6, Micron stock has gained roughly 715% over the past year and about 212% year-to-date. Sandisk has posted even more dramatic gains, nearing 3,000% returns over the last 12 months and roughly 439% so far in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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