Opko Health: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Opko Health hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Opko Health ein EPS von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 163,6 Millionen USD gegenüber 156,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at