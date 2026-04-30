Opko Health präsentierte Quartalsergebnisse

Opko Health veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 124,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at