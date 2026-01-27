Plastic Omnium Aktie

Plastic Omnium für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871780 / ISIN: FR0000124570

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 08:26:36

OPmobility Signs MoU With Hyundai Mobis To Explore Lighting Business Acquisition

(RTTNews) - OPmobility SE (OPM.PA), a French automotive supplier, on Tuesday said it has signed a memorandum of understanding with Hyundai Mobis Co., Ltd (012330.KS) to explore the potential acquisition of a controlling stake in Hyundai Mobis' lighting business for undisclosed financial terms.

The companies said the strategic partnership is aimed at reaching a final agreement in 2026 and would strengthen its competitiveness in the fast-evolving mobility industry.

A potential combination of the two lighting businesses is expected to increase scale, reinforce market and technological leadership, and generate cost efficiencies.

The company said the transaction would also expand its product portfolio, customer base, and geographic footprint.

On Monday, OPmobility closed trading 2.23% lesser at EUR 16.19 on the Paris Stock Exchange.

Hyundai Mobis closed trading 1.18% lesser at KRW 460,000 on the Korean Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plastic Omnium

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Plastic Omnium

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Plastic Omnium 16,65 2,97% Plastic Omnium

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen