Oponeopl gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oponeopl hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,630 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,11 Prozent auf 450,0 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 381,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at