Oponeopl lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,31 PLN. Im letzten Jahr hatte Oponeopl einen Gewinn von 0,620 PLN je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 549,6 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 450,0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at