Oponeopl zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oponeopl präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,39 PLN. Im Vorjahresviertel waren 2,76 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 704,4 Millionen PLN gegenüber 591,2 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at