Oportun Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oportun Financial stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oportun Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 246,2 Millionen USD im Vergleich zu 238,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at