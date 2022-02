Oportun Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oportun Financial hat am 25.02.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Oportun Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,600 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Oportun Financial 194,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 140,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,60 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 626,80 Millionen USD, während im Vorjahr 583,70 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD sowie einen Umsatz von 617,33 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at