Oportun Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oportun Financial äußerte sich am 09.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -2,600 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 259,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oportun Financial 214,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at