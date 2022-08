Oportun Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oportun Financial lud am 09.08.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,110 USD, nach 0,560 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,27 Prozent auf 225,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at