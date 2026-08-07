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07.08.2026 06:31:29
Oportun Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Oportun Financial hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oportun Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 233,3 Millionen USD im Vergleich zu 234,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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