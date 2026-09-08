Oportun Financial Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PSPF / ISIN: US68376D1046
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08.09.2026 15:27:15
Oportun Names Bill Franklin Chief Financial Officer
(RTTNews) - U.S. consumer finance company Oportun Financial Corp. (OPRT), Tuesday announced the appointment of Bill Franklin as Chief Financial Officer, effective immediately.
Franklin joins Oportun after more than 20 years in financial leadership roles at Discover Financial Services, where he was Senior Vice President and CFO of consumer banking, overseeing lending and deposit businesses. He had also served as Assistant Treasurer and Head of investor relations.
In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Oportun were down 1.40 percent, changing hands at $7.76, after closing Monday's regular session 6.21 percent higher.
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