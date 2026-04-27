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27.04.2026 06:31:29
Oppein Home Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Oppein Home Group A hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CNY gegenüber 0,960 CNY im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 4,02 Milliarden CNY, gegenüber 5,05 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,37 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,30 CNY beziffert, während im Vorjahr 4,29 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 8,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,23 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 18,83 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,57 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 19,55 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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