Oppein Home Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oppein Home Group A lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 CNY, nach 1,16 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Oppein Home Group A im vergangenen Quartal 3,30 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oppein Home Group A 4,79 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at