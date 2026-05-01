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01.05.2026 06:31:29
Oppein Home Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Oppein Home Group A lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oppein Home Group A 0,510 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Oppein Home Group A im vergangenen Quartal 2,65 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oppein Home Group A 3,41 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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