Oppenheimer B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oppenheimer B hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,51 USD, nach 0,940 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 472,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oppenheimer B einen Umsatz von 370,9 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 13,04 USD beziffert. Im Vorjahr waren 6,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Oppenheimer B im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

