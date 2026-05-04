Oppenheimer B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oppenheimer B hat am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Oppenheimer B 445,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 367,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at