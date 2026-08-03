Oppenheimer B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oppenheimer B präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oppenheimer B 1,91 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 454,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 373,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at