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03.08.2026 06:31:29
Oppenheimer B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oppenheimer B präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oppenheimer B 1,91 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 454,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 373,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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