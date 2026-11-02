Oppenheimer B präsentierte Quartalsergebnisse

Oppenheimer B hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 382,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oppenheimer B 424,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at