Oppenheimer B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oppenheimer B äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,17 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 424,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oppenheimer B einen Umsatz von 373,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at