Oppenheimer gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oppenheimer präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oppenheimer 2,17 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 424,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 373,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at