Oppenheimer legte Quartalsergebnis vor

Oppenheimer lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Oppenheimer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,940 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 472,6 Millionen USD gegenüber 370,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,04 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 6,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,64 Milliarden USD – ein Plus von 14,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Oppenheimer 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

