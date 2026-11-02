Oppenheimer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oppenheimer hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oppenheimer 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 382,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 424,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at