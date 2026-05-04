Oppenheimer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Oppenheimer hat sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,93 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 445,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oppenheimer einen Umsatz von 367,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at