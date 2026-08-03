Oppenheimer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oppenheimer stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 454,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 373,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at