|
03.08.2026 06:31:29
Oppenheimer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Oppenheimer stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 454,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 373,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!