Upwork Aktie
WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049
|
11.08.2026 14:04:09
OppFi Posts Downbeat Q2 Earnings, Joins Upwork, Rocket Lab And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday’s Pre-Market Session
This article OppFi Posts Downbeat Q2 Earnings, Joins Upwork, Rocket Lab And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday’s Pre-Market Session originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
|
09.08.26
|Ausblick: Rocket Lab verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
03.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
03.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Upwork Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|54,82
|0,18%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|69,40
|0,14%
|Upwork Inc
|7,15
|-15,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich mit Verlusten -- ATX geht etwas stärker in den Feierabend -- DAX beendet Handel nach Rekord fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.