Opple Lighting öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Opple Lighting hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Opple Lighting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,310 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,59 Prozent zurück. Hier wurden 1,69 Milliarden CNY gegenüber 1,70 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at