Opposition gewinnt Wahl in Südkorea - Schlappe für Präsident Yoon

Seoul (Reuters) - Bei der Parlamentswahl in Südkorea hat die Opposition einen Erdrutschsieg errungen und dem konservativen Präsidenten Yoon Suk Yeol eine schwere Schlappe zugefügt.

Die sozialliberale Demokratische Partei (DP) von Oppositionsführer Lee Jae Myung kommt wohl auf 175 der 300 Sitze und kann damit ihre Mehrheit in der Nationalversammlung festigen, wie aus Daten der Wahlkommission und von Fernsehsendern nach Auszählung aller Stimmen am Donnerstag hervorging. Eine kleine liberale Splitterpartei, die als Verbündete der DP gilt, soll zwölf Sitze erreicht haben. Die Wahl galt als Stimmungstest für Präsident Yoon. Seine konservative Volksmacht-Partei (PPP) kommt voraussichtlich nur auf 108 Sitze. Durch das schlechte Abschneiden dürften Yoons Möglichkeiten, in seinen verbleibenden drei Jahren Amtszeit Gesetze durchzusetzen, weiter erschwert werden.

Yoon trat sein Amt 2022 an. Zentrale Versprechen seines Präsidentschaftswahlkampfs wie Steuersenkungen, Bürokratieabbau und eine Lockerung der Regulierung von Unternehmen sowie eine stärkere Familienförderung in der am schnellsten alternden Gesellschaft der Welt konnte er bislang nicht umsetzen. Ihm machten daher seit Monaten schwache Umfragewerte zu schaffen. Seine Zustimmungswerte litten auch unter den hohen Lebenshaltungskosten und einer Reihe politischer Skandale. Allerdings dürfte die Opposition eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament verfehlen, mit der sie das Vetorecht des Präsidenten aushebeln und Verfassungsänderungen verabschieden könnte.

Yoon habe das Wahlergebnis "demütig akzeptiert" und versprochen, seine Regierung zu erneuern, sagte sein Stabschef. Ministerpräsident Han Duck Soo sowie führende Berater boten laut der Nachrichtenagentur Yonhap nach der Wahlniederlage ihren Rücktritt an. DP-Chef Lee, der einen kämpferischen Wahlkampf gegen Yoon geführt hatte, sagte, oberste Priorität sei es nun, sich für einen wirtschaftlichen Aufschwung starkzumachen, der für den Durchschnittsverbraucher spürbar ist. "Die Regierungs- und Oppositionsparteien müssen ihre Kräfte bündeln, um die wirtschaftliche Existenzkrise der Verbraucher zu überwinden", sagte er.

