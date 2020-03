Opposition will Scholz erneut zu 'Cum-Ex'-Affäre befragen

BERLIN (dpa-AFX) - Linke, Grüne und FDP im Bundestag wollen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) erneut zur Hamburger "Cum Ex"-Affäre befragen. Dafür beantragten die Fraktionen am Donnerstag eine Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses. Scholz habe offene Fragen in der regulären Sitzung am Mittwoch überwiegend nicht beantwortet, schrieben sie zur Begründung des Antrags. Damit auch Antworten gegeben werden könnten, die unter das Steuergeheimnis fallen, solle die Sitzung unter besonderer Geheimhaltung ablaufen.

Medienberichten zufolge hatte die Hamburger Finanzbehörde 2016 eine Steuerschuld der Warburg Bank in Höhe von 47 Millionen Euro aus dem Jahr 2009 verjähren lassen. Scholz, der damals Hamburger Bürgermeister war, und andere SPD-Politiker bestreiten jegliche politische Einflussnahme auf die Entscheidung der Finanzämter.