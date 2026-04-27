Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
27.04.2026 11:02:51
Oprah Winfrey Moves Her Podcast (and Books and Products) to Amazon
The multiyear deal with Ms. Winfrey signifies the tech giant’s growing ambitions in video podcasts.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
24.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
24.04.26
|Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.04.26
|Amazon-Aktie steigt: Bestätigung für neuen Standort in Oberösterreich noch offen (APA)
|
23.04.26
|Keine Bestätigung von Amazon für neuen Standort in Oberösterreich (APA)
|
22.04.26
|Kokurrenz: Warum Graviton von Amazon für NVIDIA, Intel und AMD zur Gefahr werden könnte (finanzen.at)
|
22.04.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)