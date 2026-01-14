OPRO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OPRO präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,25 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 690,4 Millionen JPY gegenüber 557,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 104,87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte OPRO ein EPS von 83,16 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat OPRO 2,55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

