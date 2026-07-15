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15.07.2026 06:31:29
OPRO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OPRO hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
OPRO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,91 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 698,8 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 620,3 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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