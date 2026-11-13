Opsy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Opsy hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Opsy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 SEK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Opsy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at