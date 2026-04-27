Opsy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Opsy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Opsy -0,600 SEK je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,6 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 159,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Opsy einen Umsatz von 1,0 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at