OPT Machine Vision Tech A legte Quartalsergebnis vor

OPT Machine Vision Tech A stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,50 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 482,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 329,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at